Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, BAB 81) Unfall auf der Autobahn 81 (17.11.2023)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 11.45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil ereignet. Eine 38-jährige Lkw-Fahrerin war in Richtung Singen unterwegs und fuhr mehrfach, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, nach links in die Leitplanke. Verkehrsteilnehmer und Zeugen leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Anschluss brachte dieser die Frau mit ihrem auf dem Beifahrersitz befindlichen Baby in ein Krankenhaus. Das Baby blieb augenscheinlich unverletzt. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Autobahn musste für die Bergung des Sattelzuges zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell