Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) Nach Vorfahrtsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht (17.11.2023)

Villingendorf (ots)

Auf und davon machte sich der Verursacher eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagnachmittag in der Ortsmitte von Villingendorf. Gegen 14:49 Uhr bog ein bislang unbekannter Pkw von der Oberndorfer Straße ohne zu blinken nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines auf der Hauptstraße befindlichen Audi, so dass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Der 40-jährige Audi-Fahrer machte den Verursacher noch durch Hupen auf den Verkehrsunfall aufmerksam, dieser setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Peugeot oder Renault mit dem Teilkennzeichen "RW-TB" sowie vermutlich vier Ziffern gehandelt haben. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

