POL-ST: Mettingen, Unfall, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Mettingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Recker Straße/Einmündung Schniederbergstraße ist am Montagmorgen (30.10.23) gegen 09.40 Uhr eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Recke fuhr zunächst mit einem weißen Skoda Oktavia mit Anhänger auf der Recker Straße von Recke nach Mettingen. Dann bog er in den Kreisverkehr an der Schniederbergerstraße ein. Anschließend wollte er den Kreisverkehr verlassen und auf der Recker Straße weiterfahren. Zeitgleich fuhr die 16-Jährige aus Mettingen mit ihrem Pedelec auf dem Fuß- und Radweg nördlich der Recker Straße. Sie bog dann nach links ab und wollte über die Querungshilfe die Recker Straße in Richtung Schniederbergstraße überqueren. Dort kam es zur Kollision. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1700 Euro.

