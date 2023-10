Polizei Steinfurt

POL-ST: Diverse Diebstähle in einer Nacht Die Polizei sucht Zeugen

Laer (ots)

In der Zeit von Mittwoch (25.10.23), 20.00 Uhr bis Donnerstag (26.10.23), etwa 14.00 Uhr ist es in Laer zu insgesamt sechs Diebstählen aus einer Tiefgarage und Kellerräumen in der Borghorster Straße sowie in der angrenzenden Straße "Wiesengrund" gekommen. Es wurden insgesamt drei hochwertige Fahrräder, zwei E-Scooter sowie hochwertiges Werkzeug entwendet. Bei einem Auto, das in einer Tiefgarage geparkt war, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und daraus ein Notebook entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Aufgrund der Menge und Größe des Diebesguts dürften die Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Die Polizei ermittelt zu diesen Diebstählen und sucht Zeugen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/154115 entgegen.

