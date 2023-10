Polizei Steinfurt

POL-ST: Exhibitionist identifiziert Ermittlungserfolg durch Zeugenhinweise

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (25.10.2023) erhielt die Polizei Emsdetten einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung. Eine Zeugin rief die 110 und gab an, dass sie eine männliche Person beobachte, die sich an einem Spielplatz auffällig und in Scham verletzender Weise verhalte. Durch die gute Personenbeschreibung, die die Zeugin angegeben hatte, gelang es den eingesetzten Polizisten, die Person vorläufig festzunehmen. Weitere Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen ergaben, dass der Festgenommene auch für weitere exhibitionistische Taten in der Vergangenheit in Frage kommt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell