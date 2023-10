Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht Radfahrerin gestürzt und geflüchtet

Steinfurt (ots)

Am Freitag (20.10.) kam es gegen 14.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 34 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Goldstraße. In Höhe des dortigen Sonnenstudios hörte der Fahrzeugführer einen lauten Knall und sah, dass der Außenspiegel seines Pkw eingeklappt war. In Höhe der Pizzeria hielt der Fahrzeugführer an und lief zum Unfallort zurück. Dort sah er, dass er offenbar mit einer weibliche Fahrradfahrerin kollidiert war.

Der Fahrradfahrerin wurde durch eine Person aufgeholfen. Sie entfernte sich dann mit dem Fahrrad vom Unfallort in Richtung Bahnhof, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. An dem Pkw des Fahrzeugführers entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur flüchtigen Fahrradfahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

