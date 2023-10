Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Messenger-Betrug, angeblicher Sohn schickt Nachricht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (26.10.23) ist eine 63-jährige Emsdettenerin Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Die Frau erhielt am Vormittag auf ihrem Handy eine Nachricht - angeblich von ihrem Sohn. Im Chatverlauf bat die Person um die Überweisung von zwei Rechnungen, da das Online-Banking bei ihm nicht funktioniere. Die Frau überwies daraufhin einen mittleren vierstelligen Betrag auf eine von dem angeblichen Sohn angegebenen IBAN-Nummer. Später versuchte sie noch einmal, ihren Sohn zu kontaktieren. So flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Immer wieder gelingt es Betrügern mit Messenger-Nachrichten an Geld zu kommen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie eine Nachricht von einem Familienmitglied oder einem Verwandten auf ihrem Handy bekommen und plötzlich gebeten werden, Rechnungen zu bezahlen. Kontaktieren Sie die angebliche Person mit der Ihnen bekannten Telefonnummer und fragen Sie nach. So klären sich Betrugsversuche schnell auf. Zahlen Sie niemals nur aufgrund von Bitten per Messenger-Nachricht auf ihrem Handy. Wenn Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen haben, kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell