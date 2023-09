Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrfach aufgefallen und im Gewahrsam gelandet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrfach unrühmlich aufgefallen ist am Donnerstagmittag bzw. -nachmittag ein 33-jähriger Mann in Eisenberg. Zuerst befand dieser sich in einem Discounter am Schützenplatz. Hier verstaute er eine Getränkedose in seiner Hosentasche. Eine Mitarbeiterin sprach ihn daraufhin an mit der Bitte die Dose herauszunehmen. Dies tat er vorerst, verstaute sie aber erneut in der Tasche. Abermals sprach ihn eine Kassiererin darauf an. Dies bewog den Mann die Dose aus der Tasche zu nehmen und auf die Kassiererin zu werfen. Überdies beleidigte dieser die Frau auch. Im Anschluss entfernte er sich, noch vor Eintreffen der Beamten, aus dem Markt. Da er dem Verkaufspersonal jedoch bekannt war, konnten die Personalien eruiert werden. Knapp zwei Stunden später rief der 33-Jährige die Beamten erneut auf den Plan, an selbiger Örtlichkeit. Trotz ausgesprochenem Hausverbot betrat er den Markt und wurde erneut dem Verkaufspersonal gegenüber verbal ausfällig. Bei der ausdrücklichen Aufforderung den Markt zu verlassen, stieß der Mann eine Angestellte um, sodass sich diese verletzte. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der Mann auf dem Parkplatz vor dem Markt. Hier kündigte dieser mehrfach an in der Folge in den Markt zu gehen und somit gegen das Hausverbot zu verstoßen. In Folge dessen erfolgte die Gewahrsamnahme, welche richterlich bestätigt wurde. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell