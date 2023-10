Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruch in Einfamilienhaus Bewohnerin stört Täter

Mettingen (ots)

Am Freitag (27.10.2023) haben zwei Täter an einem Wohnhaus in der Kowallstraße ein Fenster eingeschlagen und versucht, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt - gegen 11.25 Uhr - im Haus. Zuerst hörte sie die Klingel der Haustür und unmittelbar darauf "klirrende" Geräusche. Als sie an der Haustür angekommen war, entdeckte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe und zwei männliche unbekannte Personen, die sich auf dem Hof befanden. Die Täter hatten scheinbar noch keine weitere Tathandlung vorgenommen. Sie stiegen in einen dunklen Kombi, vermutlich grau oder schwarz, mit dem Kennzeichenfragment "OS-" und flüchteten. Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Beide Personen waren männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur. Beide hatten dunkles Haar. Einer der Täter trug eine rote oder orangefarbene, hüftlange Daunenjacke. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell