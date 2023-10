Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Auseinandersetzung verletzt

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Aufgrund einer Auseinandersetzung kam die Polizei am Dienstag, 12.50 Uhr, in einer Unterkunft am Ahornweg zum Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 49-Jähriger eine 39-Jährigen Frau mit der Hand geschlagen haben. Die Frau blieb hierbei unverletzt. In weiterer Folge kam ein 19-Jähriger zu der Auseinandersetzung hinzu, worauf der 49-Jährige ein Messer zückte. Der 19 Jahre alte Mann konnte den Angriff abwehren. Im Zuge dieser Abwehr wurden zwei Personen, darunter auch der Angreifer selbst, leicht verletzt. Das Messer konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.

