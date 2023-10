Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizisten gegen 22.10 Uhr in der Nordhäuser Straße in Bielen den Fahrer eines Audi. Ein Drogentest zeigte bei dem 42 Jahre alten Fahrer ein positives Ergebnis. Die Beamte erstatten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Nicht einmal zwei Stunden später, gegen 23.50 Uhr, stoppten Polizisten in der Bahnhoftsraße einen weiteren Verkehrsteilnehmer, gegen den Anzeige erstattet wurde. Bei einem 60-jährigen Fahrradfahrer zeigte ein Alkoholtest über 1,6 Promille. Der Radfahrer war den Polizisten aufgefallen, weil er kein Licht am Fahrrad hatte und Ausfallerscheinungen zeigte.

