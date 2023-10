LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Greußen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei im Kyffhäuserkreis darüber, dass er in einem Glasgewächshaus eines Gartens Cannabispflanzen entdeckt habe. Die Polizisten konnten tatsächlich in dem besagten Gewächshaus der Gartenparzelle zwei in Blüte stehende Cannabispflanzen feststellen. Diese wurden beschlagnahmt. Die Beamten erstatteten Anzeige. Rückfragen bitte an: ...

mehr