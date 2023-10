Polizei Steinfurt

POL-ST: 79-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt Auf Schotter und Laub ausgerutscht

Mettingen (ots)

Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Ibbenbüren hat sich bei einem Unfall auf dem Wieher Kirchweg schwer verletzt. Der Mann ist am Sonntag (29.10.23) gegen 09.50 Uhr auf dem Waldweg "Köllbach" in Richtung Mettingen gefahren. Als er an der Kreuzung mit dem Wieher Kirchweg nach links in Richtung des Kneipbeckens abbiegen wollte, rutschte er auf Schotter und Laub aus und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Mann, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

