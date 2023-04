Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei- Handydieb mittels Überwachungskamera überführt

Düsseldorf (ots)

Einer jungen Frau (24) wurde am Freitagabend (14. April), um 21.30 Uhr, das Mobiltelefon in der Düsseldorfer Innenstadt gestohlen, als sie in einen Bus einsteigen wollte. Bundespolizisten erkannten den Täter auf Kameraaufzeichnungen und konnten ihn im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig festnehmen.

Die 24-jährige türkische Staatsangehörige meldete den Diebstahl ihres Mobiltelefons im Wert von 1300 Euro auf der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Sie gab eine Personenbeschreibung ab, mit der sich Beamte in die Fahndung nach dem Täter begaben. Im Nahbereich konnte er zunächst nicht festgestellt werden. Die Geschädigte meldete kurze Zeit später eine weitere Ortung in der Nähe des Hauptbahnhofs. Eine Beamtin konnte den Tatverdächtigen über die Überwachungskamera erkennen und eine Streife an den 17-jährigen Tunesier heranführen, welche ihn festnahm.

Auf der Dienststelle konnten die Beamten das gestohlene Handy auffinden. Die akribische Suche nach dem Tatverdächtigen und dem mitgeführten Diebesgut führte zu diesem Fahndungserfolg. Die Freude der jungen Frau war groß als sie ihr längst abgeschriebenes Handy um 1.50 Uhr wieder in ihren Händen hielt.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet. Aufgrund der Nachtzeit wurde er in Gewahrsam genommen und erst am Folgetag um 6 Uhr entlassen.

