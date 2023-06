POL-PPRP: Streit endet in gegenseitiger Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am 14.06.2023 um 11:10 Uhr in der Ludwigstraße ein 25-Jähriger und eine Gruppe junger Männer in Streit. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch wurde die Auseinandersetzung körperlich. Hierbei sprühte einer der Männer, ein 24-Jähriger, mit Pfefferspray in Richtung des 25-Jährigen. Dieser wurde von einem weiteren Beteiligten außerdem getreten. An ...

mehr