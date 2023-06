Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neuer Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Heute, am 15.06.2023, trat Polizeivizepräsident Andreas Sarter seine neue Stelle als Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz an.

Polizeipräsident Georg Litz freut sich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Sarter und wünscht seinem Vertreter viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Andreas Sarter folgt auf Polizeivizepräsidentin Anja Rakowski als stellvertretende Behördenleitung. Frau Rakowski hatte am 27. März 2023 die Leitung des Polizeipräsidiums Trier übernommen.

Der 55-jährige Andreas Sarter, der im Kreis Südliche Weinstraße lebt, wurde 1985 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig.

Nach dem Studium an der Polizeiführungsakademie (heutige Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2004 zunächst stellvertretender Abteilungsleiter bei der Bereitschaftspolizei. Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens und Führungskräftetrainer an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Es folgten acht Jahre im Ministerium des Innern und für Sport. Hier wurde er zunächst als Leiter des Lagezentrums, anschließend als Verkehrsreferent und zuletzt als Einsatzreferent eingesetzt. Nachdem er seit 2019 Vizepräsident beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz-Hechtsheim war, wechselt er nun nach 22 Jahren, ebenfalls in der Funktion des Vizepräsidenten, wieder ins Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Die offizielle Amtseinführung von Andreas Sarter findet gemeinsam mit der Verabschiedung von Anja Rakowski am 3. August 2023 statt.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Der Abteilung Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sind die Polizeidirektionen Landau, Ludwigshafen und Neustadt sowie die Kriminaldirektion und der Führungsstab nachgeordnet. Andreas Sarter ist damit in seiner neuen Funktion für über 1.700 Mitarbeitende verantwortlich.

