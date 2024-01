Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer kollidiert mit Poller

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 05.01.2024 um 17:15 Uhr rangierte ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw KIA in der Altenburger Straße. Dabei kollidierte er mit einem dort befindlichen Poller. Sowohl am Pkw als auch am Poller entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell