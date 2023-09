POL-WAF: Telgte. Folgeunfall zwischen Streifenwagen und Pkw

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Montag (25.09.2023, 15.20 Uhr) an einem Fenster einer Fachklinik in Telgte zu schaffen gemacht. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Am Rochus-Hospital und flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

