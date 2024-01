Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy und Kopfhörer gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmorgen (6. Januar) soll eine unbekannte Person am Recklinghäuser Busbahnhof unter anderem das Mobiltelefon eines schlafenden Passanten entwendet haben.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Recklinghausen vorstellig. Er gab an, dass er sich am Morgen am Busbahnhof aufgehalten habe. Dort sei der Deutsche, nach eigenen Angaben, aufgrund vorherigen, intensiveren Alkoholkonsums eingeschlafen. In der linken Hosentasche habe sich sein Smartphone und seine Kopfhörer befunden. Als er jedoch wenige Minuten später wieder aufgewacht sei, habe er den Verlust der hochwertigen Gegenstände bemerkt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnte der Marler nicht geben. Eine Ortung des Mobiltelefons war nicht möglich. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich am 6. Januar zwischen 05:39 Uhr und 05:46 Uhr am Bahnsteig 11 des Busbahnhofs in Recklinghausen aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

