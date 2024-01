Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 34-Jähriger läuft vor Bundespolizisten davon - Drogenfund

Herne - Hannover (ots)

Freitagabend (5. Januar) kontrollierten Bundespolizisten am Herner Bahnhof einen Mann, nach dem dieser die Flucht ergriffen hatte. Die Polizisten stellten bei ihm Drogen sicher.

Gegen 23 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof Herne. Im Personentunnel wurden diese auf einen 34-Jährigen aufmerksam, da er beim Erblicken der Beamten die Laufrichtung änderte. Anschließend flüchtete der Deutsche auf den Bahnsteig und begab sich schnellen Schrittes an dessen Ende. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam er zunächst nicht nach. Auf Höhe eines Mülleimers hielt der Mann an, drehte sich zu den Uniformierten um und warf ein Verschlusstütchen in den Behälter.

Gegenüber den Polizisten gab der Hannoveraner an, dass es sich bei der pflanzlichen Droge nicht um seine handeln würde. Die Frage, ob er weitere Betäubungsmittel mit sich führe, verneinte er vehement. Die Einsatzkräfte durchsuchten seien Rucksack und fanden ein weiteres Plastiktütchen mit 27g Metamphetamin auf. Äußern wollte er sich dazu nicht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

