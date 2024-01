Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Drogen und Waffe bei Minderjährigem sicher

Essen (ots)

Am heutigen Morgen (5. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen Jugendlichen. Dieser führte neben Betäubungsmitteln, auch einen gefährlichen Gegenstand mit sich.

Gegen 3:10 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof und kontrollierten einen 16-Jährigen. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, verneinte der ukrainische Staatsbürger. Eine Durchsuchung offenbarte dann aber, dass er drei sogenannte "Joints" und einen Schlagring bei sich trug. Ein Schlagring ist, eine in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste, Nahkampfwaffe, welche mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist.

Die Herkunft der Gegenstände verriet der Wohnungslose den Beamten nicht. Auf Nachfrage gab er an, nur zu Besuch in Deutschland zu sein und dass sich seine Eltern in der Ukraine befinden würden. Die Polizisten nahmen den Minderjährigen mit in die Diensträume und hielten Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt. Mitarbeiter einer Jugendschutzstelle holten den Jungen wenig später ab und nahmen ihn in Obhut.

Die Bundespolizisten stellten den Schlagring und die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein.

