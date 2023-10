Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Autos beschädigt

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen um 12:50 Uhr meldet sich ein 38-jähriger Detmolder bei der Polizei und macht Angaben über eine Sachbeschädigung an seinem VW-Touran. Vor Ort mussten die Polizeibeamten dann feststellen, dass auf dem Parkplatz an der Felix-Fechenbach-Straße insgesamt 10 PKW beschädigt worden waren. In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 12:50 Uhr muss ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand Motorhaube, Kofferraumdeckel oder Seitenteile der abgestellten Fahrzeuge mutwillig zerkratzt haben. Um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bittet die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-60 90.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell