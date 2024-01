BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Kölner Hauptbahnhof

Unna - Dortmund (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Januar) soll ein Mann in einer S-Bahn in Richtung Unna Mitreisende angepöbelt haben. Gegenüber den eingreifenden Bahnmitarbeitern soll er sich volksverhetzend geäußert haben. Bundespolizisten stellten den Mann wenig später. Gegen 00:15 Uhr soll ein 52-Jähriger die S4 von Unna-Königsborn in Richtung Unna genutzt haben. Hier soll er Reisende ...

