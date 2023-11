POL-NB: Festnahme nach Tötung in Cölpiner Straße

PHR Demmin (ots) - Am 11.11.2023, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Schlossstraße in Dargun ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 73-jährige deutsche Fahrer eines PKW die Schlossstraße in Dargun aus Richtung Gnoien kommend in Richtung Demmin. Plötzlich lief ein 6-jähriges deutsches Mädchen vom Gehweg kommend auf die Fahrbahn. Trotz ...

mehr