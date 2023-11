Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind in Dargun (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots)

Am 11.11.2023, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Schlossstraße in Dargun ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 73-jährige deutsche Fahrer eines PKW die Schlossstraße in Dargun aus Richtung Gnoien kommend in Richtung Demmin. Plötzlich lief ein 6-jähriges deutsches Mädchen vom Gehweg kommend auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 73-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Die 6-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Greifswald verbracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Eltern der 6-Jährigen, die kurz nach dem Ereignis an der Unfallstelle erschienen, wurden seelsorgerisch betreut. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell