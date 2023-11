Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bettlaken mit Putschisten-Namen aufgehängt

Pasewalk/Ueckermünde/Eggesin/Hoppenwalde (ots)

In Ueckermünde, Pasewalk, Strasburg, Eggesin und Hoppenwalde haben Beamte während ihrer Streifen gestern Abend sowie heute Nacht Bettlaken entdeckt, auf denen jeweils Namen von verschiedenen Putschisten von 1923 sowie das Wort "Hier" standen. Alle Laken wurden entfernt. Konkrete Tatverdächtige gibt es bisher nicht.

Ein Laken hing in der Schulstraße in Ueckermünde an einem Bauzaun Höhe der Marienkirche, ein weiteres in der Ueckerstraße am Busbahnhof.

In Pasewalk war eines an einem Zaun im Bereich des Sportplatzes aufgehängt.

In der Stettiner Straße gegenüber der Tankstelle in Eggesin befand sich ebenfalls ein Bettlaken.

Insgesamt drei solcher Laken waren in Strasburg in der Pfarrstraße sowie der Altstädter Straße an Zäunen befestigt.

In Hoppenwalde befand sich eines an der L28 Höhe Grenzberg.

Ganz aktuell wurde noch ein Bettlaken an der A11 gemeldet. Hier müssen die Revierbeamten aus Pasewalk nun prüfen, was genau darauf steht.

Die Bettlaken (weiß) waren unterschiedlich groß (zwischen ca. 1,80 Meter mal 1,40 Meter und 2,20 Meter mal 1,60 Meter). Die Namen waren mit wetterfester Farbe in Rot bzw. Schwarz aufgeschrieben worden.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in der Region noch weitere solcher Bettlaken gibt. Die Revierbeamten prüfen das aktuell auf Streife ab. Die Ermittler prüfen den Anfangsverdacht einer mutmaßlichen Volksverhetzung.

Zusammenhänge zu den Hakenkreuz-Schmierereien von Donnerstag im Anklamer Stadtgebiet werden derzeit nicht vermutet.

