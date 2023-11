Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Wohnung in einem Prohner Mehrfamilienhaus

PR Barth (ots)

Am 09.11.2023 kam es gegen 22:49 Uhr in Prohn zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In der Ringstraße brannte es im dritten Obergeschoss auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass die 15 Bewohner des Hauses durch die eingesetzten 53 Kameraden der Feuerwehr der umliegenden Wehren evakuiert werden mussten. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand auf den Balkon der Wohnung aus und beschädigte die Fassade sowie Fenster und Türen der Wohnung des Mieters. Eine starke Rauchentwicklung machte die Wohnung unbewohnbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen, ein Brandursachenermittler unterstützte die Ermittlungen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der 49-jährige Verursacher, der deutscher Staatsbürger ist, vorläufig festgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

