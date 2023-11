POL-NB: Eine tote Person bei Wohnungsbrand in Franzburg, Landkreis Vorpommern-Rügen

Röbel/Waren (ots) - In Röbel und in Waren sind mehrere Gebäude beschmiert worden. In der Clara-Zetkin-Straße 7 in Röbel/Müritz wurde an dem Mehrfamilienhaus "Sieg Heil" in einer Größe von etwa 0.9 Meter mal 1,40 cm mit schwarzer Sprühfarbe aufgeschmiert. Der Schriftzug wurde durch die Revierbeamten gestern Abend zunächst unkenntlich gemacht. In der Schulstraße 3 in Röbel hatte eine Frau Beschmierungen der ...

mehr