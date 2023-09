LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 29. Juli bis zum 29. September brach ein noch unbekannter Täter in eine Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Stölzelstraße ein. Daraus entwendte der oder die Unbekannte ein E-Bike, Werkzeug und einen defekten Fernseher im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0255420/2023 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: ...

