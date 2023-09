Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 29. Juli bis zum 29. September brach ein noch unbekannter Täter in eine Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Stölzelstraße ein. Daraus entwendte der oder die Unbekannte ein E-Bike, Werkzeug und einen defekten Fernseher im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0255420/2023 entgegen. (av)

