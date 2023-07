Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), BELLA CLAVA/BAHNHOFSTRASSE, Montag, der 03.07.2023, 17:20 Uhr. Eine 53 jährige PKW Fahrerin aus Uslar befuhr die Bella Clava in Richtung Bahnhofstraße. Beim Linksabbiegen übersieht sie einen, zur Vorfahrt berechtigten, 57 jährigen PKW Fahrer aus Teuchern. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell