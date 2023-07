POL-NOM: Zwei Kraftfahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss

Northeim (ots) - Northeim, Von-Menzel-Straße Sonntag, 02.07.2023, gegen 14:25 Uhr NORTHEIM (da) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am gestrigen Nachmittag ein 32-jähriger Northeimer mit einem weiteren Mann aus dem Bereich Nordhausen in einem Fitness-Studio in der von-Menzel-Straße in einen Streit. Hierbei wurde der 27-jährige Nordhäuser durch mehrere Schläge im Gesicht verletzt und musste später ambulant ...

mehr