POL-NOM: Zeugenaufruf - Kupferdiebstähle aus leerstehendem Klinikgebäude in Bad Gandersheim

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße Sonntag, 02.07.2023, ca. 23:40 Uhr NORTHEIM(da) - Bei einer rund einstündigen Lasermessung im Bereich der Einbecker Landstraße in Rtg. Stadteinwärts waren am gestrigen Abend insgesamt sieben Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 69Km/h bei erlaubten 50km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: ...

