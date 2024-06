Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallverursacher hinterlässt falsche Personalien

Nachdem ein Beteiligter nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagabend in der Markdorfer Straße offenbar falsche Personalien angegeben hat, ermittelt die Polizei. Angaben einer 73-Jährigen zufolge sei ihr gegen 23.30 Uhr im Bereich der Straße "Im Häldele" ein Rollerfahrer aufgefahren. Anschließend schrieb der Unfallverursacher offenbar falsche Personalien auf einen Zettel und fuhr davon. Die Frau erstattete mehrere Tage nach der Unfallflucht Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Rettungswagen gestreift und davongefahren

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Schlatt und Oberdorf einen entgegenkommenden Rettungswagen gestreift und danach das Weite gesucht. Die Rettungswagenbesatzung war im Rahmen eines Einsatzes mit Sondersignal unterwegs. Ein Entgegenkommender missachtete diese Sonderrechte und leitete weder ein Brems- noch ein Ausweichmanöver ein, um Platz zu schaffen. Stattdessen musste der Fahrer des Rettungswagens ausweichen, sodass es lediglich zum Spiegelstreifer kam. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zum entgegenkommenden Auto geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Alkoholisiert am Steuer

Weil sie im Verdacht steht, betrunken mit ihrem Pkw gefahren zu sein, ermittelt die Polizei gegen eine 28-Jährige. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mitsubishi vor ihr auf der B 467 immer wieder auf die Gegenfahrbahn, auf den Gehweg und ins Bankett geraten war. Sie informierte die Polizei über die unsichere Fahrweise. Die Beamten trafen den Wagen an der Halteranschrift an, woraufhin sich die 28-Jährige als die verantwortliche Lenkerin ausgab. Weil eine Atemalkoholmessung bei der Frau über zwei Promille ergab, musste sie die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten den Führerschein der 28-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie ein.

Immenstaad

S-Klasse beschädigt - Zeugen gesucht

Mehrere Eindellungen am Heck seiner Mercedes-S-Klasse musste ein Fahrzeugbesitzer am Montagnachmittag feststellen. Der Mann hatte den Wagen aufgrund technischer Probleme am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Meersburger Straße abgestellt. Als er den Pkw gegen 15 Uhr wieder abholen wollte, erkannte er den Schaden, der auf rund 8.000 Euro beziffert wird. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache wegen Fahrerflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Auf Lkw-Hänger aufgefahren

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße. Eine 32 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Riedheimer Straße unterwegs und fuhr aus unbekannter Ursache frontal auf einen abgestellten Lkw-Anhänger auf. Die Autofahrerin hatte Glück im Unglück, sie blieb unverletzt. Ihr Polo war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Salem

Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine Zeugin am Mittwochabend in Mimmenhausen offenbar mehrere Jugendliche beim Fahrraddiebstahl ertappt hat, ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinweise. Die Frau war kurz nach 21 Uhr auf Geräusche im Bereich der Fahrradständer vor einer Senioren-Wohngemeinschaft in der Kurt-Hahn-Straße aufmerksam geworden. Bei einer Nachschau erkannte sie vier Jugendliche mit Rädern, die offenbar dabei waren, ein angeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Auf Ansprache suchte die Gruppe das Weite. Die Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen mindestens ein Fahrrad entwendeten. Personen, die ebenfalls auf die Gruppe aufmerksam wurden und Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell