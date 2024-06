Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedelecs gestohlen

Nachdem Unbekannte am Montag zwei angeschlossene Fahrräder gestohlen haben, die bei der Graf-Soden-Gesamtschule abgestellt waren, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Bei den jeweils grauen Pedelecs handelte es sich um Räder der Marke "Haibike" und "Raymon". Der Gesamt-Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die insbesondere zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann außer Rand und Band

Ein 36-jähriger Mann hat am Montagabend in der Prielmayerstraße für Aufsehen gesorgt und beim Eintreffen der Einsatzkräfte Polizeibeamte angegriffen. Der Mann war auf sein 45 Jahre altes Gegenüber losgegangen und hatte den Mann mehrfach getreten und beleidigt. Umstehende Personen konnten eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung verhindern und kontaktierten die Polizei. Die Beamten nahmen den stark unter Alkoholeinwirkung stehenden und psychisch in Rage geratenen Mann zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam. Gegen die Maßnahmen setzte sich der 36-Jährige massiv zur Wehr, sprach Beleidigungen und Drohungen gegen die Polizisten aus und trat nach den Einsatzkräften. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über drei Promille. Er wurde aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Markdorf

Elektrokabel von Großbaustelle gestohlen

Unbekannte Einbrecher haben zwischen Donnerstagnachmittag, 6.6., und Montag, 10.6., erneut mehrere Elektrokabel von einer Großbaustelle in der Ensisheimer Straße gestohlen. Die Täter hebelten Bautüren auf, schraubten mehrere Bretter weg und gelangten so in verschlossene Räume, in denen sie die Kabel abtrennten. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Salem

Zusammenstoß zweier Autos

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der K 7758 zwischen Weildorf und Beuren ereignet hat. Ein 65 Jahre alter Opel-Fahrer war in Richtung Beuren unterwegs und wollte nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Audi, woraufhin es zur wuchtigen Kollision kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 49-jährige Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Polizisten stoppen E-Bike-Fahrer

Polizeibeamte des Reviers Friedrichshafen haben am Montagmorgen einen 57-jährigen Zweiradfahrer gestoppt und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Die Polizisten hatten an der Ampel beobachtet, wie der Mann mit seinem "Fahrrad" bei Grün anfuhr, ohne in die Pedale zu treten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich das Gefährt durch einen Gashebel beschleunigen ließ und somit zumindest versicherungspflichtig war. Weil das Fahrzeug jedoch über keinerlei Versicherung und Zulassung verfügte, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und stellten das E-Bike zur weiteren Überprüfung sicher.

