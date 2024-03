Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Betonwerk und Gartenanlage

Greiz (ots)

Seelingstädt: Gewaltsam drangen die Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (15.03.2024) zu Sonntagmorgen (17.03.2024) in die Räumlichkeiten eines Betonwerkes in der Ronneburger Straße ein. U.a. stahlen die Täter aufgefundenes Bargeld in geringer Menge sowie eine Werkzeugmaschine, welche in Tatortnähe wieder aufgefunden wurde.

Ebenso bekannt wurde der Einbruch in zwei in unmittelbarer Nähe befindliche Gärten einer Kleingartenanlage. Die jeweiligen Lauben der beiden Gartennutzer wurde dabei gewaltsam geöffnet und durchsucht. Hier konnte die Tatzeit auf den Zeitraum von Samstag (16.03.2024) zu Sonntag (17.03.2024) eingegrenzt werden.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, wird geprüft.

Zeugen, welche Hinwiese zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661/ 6210 bei der PI Greiz zu melden. (Bezugsnummer 0070669/2024) (RK)

