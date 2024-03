LPI-G: Portemonnaies aus Handtasche gestohlen

Altenburger Land (ots) - Schmölln/Selka/Nöbdenitz: Am 15.03.2024 ereignet sich gegen 12:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße von der L2169 kommend in Richtung Raudenitzer Weg in Nöbdenitz. Hier kam am Ausgang einer Linkskurve ein 48-jähriger mit seinem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Währende der Unfallaufnahme ...

mehr