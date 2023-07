Polizei Düren

POL-DN: 57 km/h zu schnell in der Eifel

Heimbach (ots)

Einem 56-jährigen Niederländer wird seine Eifeltour vom Sonntag (30.07.2023) wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Durch seine Fahrweise wurden 1000 Euro Bußgeld fällig.

Gegen 12:45 Uhr hörte ein Beamter des Verkehrsdienstes Düren an der L 249 lautes Motorengeräusch eines Sportwagens. Der Pkw gesteuert von dem 56-Jährigen fuhr die L249 aus Richtung Heimbach kommen in Fahrtrichtung Abtei Mariawald. Bei der folgenden Nachfahrt mit dem Videomotorrad konnten vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitungen in einem 50 km/h Bereich von 57 Stundenkilometern beweissicher dokumentiert werden. Während seiner Fahrt passierte der Niederländer zudem noch einen Fahrradfahrer, wobei der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Seine Fahrt konnte schließlich in Höhe der Zufahrt zum Ehrenfriedhof beendet werden. Wegen der begangenen Verstöße musste der 56-Jährige vor Ort ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro bezahlen.

