Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub eines Plakates

Kaiserslautern (ots)

Einem 45-Jährigen wurde am Samstagnachmittag in der Innenstadt ein Plakat geraubt. Der Geschädigte stand gegen 13:50 Uhr mit dem Pappschild in der Fußgängerzone in der Fackelstraße, auf dem er provokant seine politische Meinung äußerte. Dies veranlasste vier bislang unbekannte Täter dazu ihn zunächst aufzufordern, das Schild herunterzunehmen. Als er dies nicht tat, wurde er von einer Person ins Gesicht geschlagen und das Plakat wurde durch die Täter entwendet. Der 45-Jährige verfolgte die Personengruppe noch bis in die Mall "K in Lautern", verlor sie aber am Ausgang in die Mühlstraße aus den Augen. Einer der Täter trug nach Angaben des Geschädigten eine blaue Hose, eine blaue Jacke und war etwa 25 Jahre alt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0631 369 2620 und per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell