POL-PPWP: Mit Alkohol am Steuer

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Ein Missgeschick beim Lenken eines Pkw mit Anhänger ist einem 32-Jährigen am Samstagvormittag zum Verhängnis geworden. Der Autofahrer war mit seinem Gespann in der Diemersteiner Straße in Enkenbach-Alsenborn unterwegs und versuchte rückwärts in einer Einmündung zu wenden. Dabei touchierte er mit dem Anhänger eine Hauswand. Eine ...

mehr