Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mit 82 Falsifikaten im Kofferraum über die Grenze

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht auf Donnerstag, 04.01.2024, ist am Grenzübergang der Autobahn in Weil am Rhein ein Auto mit 82 Falsifikaten im Kofferraum kontrolliert worden. Nach 02:00 Uhr war ein 24 Jahre alter Autofahrer bei der Einreise in das Bundesgebiet von der Bundespolizei überprüft worden. Beim Blick in den Kofferraum fielen lose herumliegende Geldnoten auf. Insgesamt lagen dort 79 gefälschte 100-Euro-Noten. In der Reserveradmulde wurden noch drei weitere aufgefunden. Die Falsifikate wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Lörrach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell