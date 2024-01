Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schüler angefahren - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am 16.01. gegen 07:30 Uhr kam es in Müllheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 15-jährigen Schüler, wobei dieser mehrere Prellungen erlitt. Der Pkw-Fahrer wollte aus der Goethestraße nach rechts in die Bismarckstraße abbiegen, und übersah vermutlich den Schüler, welcher im selben Moment die Bismarckstraße mittels Fußgängerüberweg überquerte. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich um den Schüler und beide verließen nach kurzer Zeit einvernehmlich den Unfallort, da der Schüler zu dem Zeitpunkt, nach eigenen Angaben wohl aufgrund von Adrenalin, keine Schmerzen verspürte.

Der Fahrer des Pkw wird als mitteleuropäischer Mann mit weißen Haaren, Brille und ohne Bart beschrieben. Er trug zudem weiße Arbeitskleidung.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen weißen VW Kombi mit Freiburger Kennzeichen.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/LG

