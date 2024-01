POL-FR: Unbekannter begeht Diebstahl

Freiburg (ots) - Ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad hat die Polizei in Laufenburg im Januar 2024 im Keller des Eigentümers wiedergefunden. Der Eigentümer hatte im Sommer 2023 Anzeige erstattet. Sein Rennrad im Wert von mehreren tausend Euro soll am Bahnhof in Laufenburg gestohlen worden sein. Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich Ungereimtheiten und ...

mehr