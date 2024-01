Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gestohlen gemeldetes Fahrrad im Keller des Eigentümers gefunden

Freiburg (ots)

Ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad hat die Polizei in Laufenburg im Januar 2024 im Keller des Eigentümers wiedergefunden. Der Eigentümer hatte im Sommer 2023 Anzeige erstattet. Sein Rennrad im Wert von mehreren tausend Euro soll am Bahnhof in Laufenburg gestohlen worden sein. Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich Ungereimtheiten und schließlich Verdachtsmomente darauf, dass dieser Diebstahl vorgetäuscht gewesen sein könnte. Abklärungen bei der zuständigen Versicherung ergaben, dass bereits ein Schadensfall von dem Fahrradeigentümer dort angemeldet worden war. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Durchsuchungsbeschluss bei dem Fahrradeigentümer erlassen, der im Januar vollstreckt wurde. Das gesuchte Fahrrad stand im dortigen Keller. Gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betruges ermittelt.

