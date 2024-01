POL-FR: Einbruch durch unbekannten Täter

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 17.01.2024, ist in einen Handwerksbetrieb in der Straße Allmendgrütt in Bad Säckingen eingebrochen worden. Ein Fenster wurde am Gebäude aufgehebelt. Ein Tresor wurde im Ganzen mitgenommen und eine Trockeneismaschine gestohlen. Es dürften mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

