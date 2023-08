LPI-J: Diebstahl aus Firma

Weimar (ots) - Am 31.07.2023 gegen 21:20 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit seinem Microcar, einem führerscheinfreien Klein-Auto, in Ettersburg die Hottelstedter Straße. Nach seinen Angaben musste er einem Tier ausweichen, geriet ins Schleudern und überschlug sich auf einem Parkplatzgelände. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am linken Unterarm zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr