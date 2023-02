Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dachstuhlbrand an unbewohntem Einfamilienhaus

Dedenbach (ots)

Die Polizei Remagen wurde gegen 16:00 Uhr über einen Dachstuhlbrand in der Ortslage Dedenbach in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit, welche sich auf der Königsfelder Alle in Dedenbach befindet, waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits in vollem Gange. Ersten Feststellungen zur Folge geriet die Dämmung im Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses in Brand. Zur genauen Brandursache und der Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Dies werden die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben.

Die Brandbekämpfung durch die Feuerwehren der VG Brohltal mit Unterstützung durch Feuerwehrkräfte aus der Kreisstadt dauert derzeit noch an und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Dauer des Einsatzes ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Königsfelder Straße (L88) ist derzeit voll gesperrt.

