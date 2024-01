Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Räuberische Erpressung ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 20:40 und 21:00 Uhr haben drei noch unbekannte Täter zwei 14 und 15-jährige Jungs bedroht und von ihnen Wertsachen (Bargeld und Bankkarte) erpresst. Die räuberische Erpressung fand in Syke im Bereich der Hauptstraße, Ecke An der Volksbank (Höhe des Schuhhauses Kastner) statt. Die drei unbekannten, jugendlichen Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

