Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrades

Nordhausen (ots)

Abermals ereignete sich in Nordhausen ein Diebstahl eines Fahrrades. Demnach schloss eine Nordhäuser Bürgerin ihr Mountainbike am 13.03.2023 gegen 19:00 Uhr auf einem Hinterhof in der Hesseröder Straße an einen dortigen Fahrradständer an. Am 14.04.2023 gegen 03:30 Uhr musste sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass das Moutainbike nicht mehr vor Ort war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bulls Sharptail. Wer Angaben zum Verbleib des Rades bzw. zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960.

