LPI-NDH: Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht vom 13. zum 14.04.2023 wurden zwei in der Cranachstraße parkende Pkw beschädigt. Der oder die unbekannten Täter warfen zunächst einen Ziegelstein auf die Frontscheibe des Pkw Seat, die dadurch beschädigt wurde. Durch den Aufprall zerbrach auch der Stein und Teile beschädigten einen daneben stehenden Pkw Mercedes an der Fahrertür. Insgesamt beziffern wir den Sachschaden mit ...

mehr